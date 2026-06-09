俳優の畑芽育さんがパーソナリティーを務めるラジオ番組『畑芽育とFUN Time』（ニッポン放送）の公式X（旧Twitter）アカウントは6月8日、投稿を更新。畑さんが「韓国アイドル風メイクした時の写真」を公開し、絶賛の声が上がっています。【写真】畑芽育の韓国アイドル風メイク「AI加工が負けるくらい美しい」同アカウントは「韓国に一人旅した畑芽育。韓国アイドル風メイクした時の写真、届きました！」とつづり、2枚の写真を投稿