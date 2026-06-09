タレントのほしのあきさんは6月8日、自身のInstagramを更新。美女とのツーショットを公開し、誕生日を祝福しました。【写真】ほしのあきの美女ショット「皆様お綺麗ですね〜」ほしのさんは「HAPPY BIRTHDAY SHIHO出会って33年！」とつづり、5枚の写真を投稿。1、2枚目が、モデルのSHIHOさんとのツーショットです。2人ともスタイルが抜群で、とても美しいです。また「わたしが在学してた高校に志保が編入して来た日、『学校中が可