山本山は、日本橋に構える、旗艦店「山本山 ふじヱ茶房」において週末限定で営業する「山本山 嘉兵衛」を、これまでの鮨会席から「割烹懐石料理」へとリニューアルした。創業以来受け継いできた「お茶」と「海苔」を主役に、日本の四季を映す旬の食材を取り入れた割烹懐石料理を提供。職人の技と感性が息づく一皿一皿を通じて、山本山ならではの新たな食体験を届ける。今回「山本山 嘉兵衛」は、これまで好評を得ていた鮨会席から