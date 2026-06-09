元サッカー日本代表DFの中澤佑二が9日、都内で行われたマクドナルドの日本オリジナル商品『VIVA！ワールドマック』新商品発表イベントに登壇。おもちゃのボールで技を見せた。【写真】さすが！おもちゃのボールでリフティングを成功させた中澤佑二柔らかい素材のサッカーボールを見た中澤は「サッカーボールを見ると血が騒ぎます」とにやり。「僕ね、足元じゃないんですよ。ヘディングしかしたことがない。だから、リフティン