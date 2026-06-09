「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とするマザーハウスは、バングラデシュ製のポリウレタンと、長年磨き続けた本革の美しさを掛け合わせた「Dual−Core Series（デュアル コア シリーズ）」を発売した。年々、夏が暑く、そして長くなるなかで、消費者の生活に寄り添った商品を届けたいと、ずっと考えてきた。「Dual−Core Tote」長い夏を、バッグと共に、もっと快適に軽やかに過ごすことができないか。そして、そ