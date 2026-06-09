フィギュアスケート男子韓国代表のチャ・ジュンファンが、新シットコム「宮殿ランド」への出演を「前向きに検討中」だと所属事務所・Ｆａｎｔａｇｉｏが明かしたと８日、現地メディアの朝鮮日報などが報じた。記事によると同作は「遊園地でアルバイトをする若者たちの物語」が描かれるという。チャ・ジュンファンは幼少期に子役としてテレビドラマや広告などに出演し、その後フィギュアスケート選手として活躍。２０２３年の世