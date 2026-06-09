プロボクシングWBC世界バンタム級王者の井上拓真（30＝大橋）が9日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。WBA・WBC・WBOの3団体統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲスのコメントに反応した。今週末に世界3階級制覇を目指して、WBA世界バンタム級王者のアントニオ・バルガスへ挑戦するバム。その先には尚弥との夢の対戦も浮上している。バムは「ザ・リング」のインタビューで「まずはアントニオ・バル