旅行や出張でホテルに宿泊した際、寝坊や準備の遅れでチェックアウト時間を過ぎてしまった経験がある人もいるでしょう。なかには30分程度の遅れにもかかわらず、フロントで延長料金を請求されて驚いた人もいるかもしれません。 「たった30分なのに料金がかかるの？」と思うかもしれませんが、ホテルには独自のルールがあり、遅れた時間によっては追加料金が発生することがあります。本記事では、ホテルの延長料金の仕