ＡＫＢ４８の大盛真歩が９日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。声帯を痛めたことを明かした。大盛は４月にグループからの卒業を発表。今月３０日に卒業公演が行われる予定だが、のどに異変を感じたといい「病院で診てもらった所、声帯が少し傷ついてカサブタみたいなのができてる状態で治りにくいから、１、２週間は声を出さずに治療に専念した方がいいとの事で明日からお会いする皆様には文字に起こして会話する形になるか