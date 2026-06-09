【モデルプレス＝2026/06/09】マクドナルドでは日本オリジナル商品『VIVA！ワールドマック』全8種類を6月17日から期間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売する。【写真】マクドナルド「VIVA！ワールドマック」8種類の新商品◆マック「VIVA！ワールドマック」新商品登場『VIVA！ワールドマック』は、世界の熱狂を味わってもらいたいという想いから、本大会開催の北中米各国をイメージして開発した商品。サッカーボールのような見