【モデルプレス＝2026/06/09】ゴールデンボンバーの樽美酒研二が6月9日、自身のInstagramを更新。ステージでの上裸姿を公開し、話題となっている。【写真】45歳金爆メンバー「バキバキだ」見事に割れたシックスパック◆樽美酒研二、鍛え上げられた腹筋披露樽美酒は「おはようございます 今日も自分を大切に」とコメントを添え、ステージ上でのパフォーマンス中の写真を複数枚投稿。「45 Darvish Kenji」と書かれた白いパンツに上裸