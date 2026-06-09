【モデルプレス＝2026/06/09】モデルの高橋ユウが6月9日、自身のInstagramを更新。息子との後ろ姿2ショットを公開し、話題となっている。【写真】35歳2児の母モデル「後ろ姿がたくましくなってる」3歳次男との手繋ぎ2ショット◆高橋ユウ、3歳息子との2ショット公開高橋は「テレビ局まで付き添いしてくれた 生放送終わりにエレベーター前で待っててくれてトキメキ 絶大なる味方でいてくれてありがとう」と記し、写真を投稿。背筋を