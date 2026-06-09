LE SSERAFIMのウンチェが、キュートなビジュアルでファンを魅了した。ウンチェは最近、自身のインスタグラムを更新し、「童心に帰って」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。【写真】ウンチェ、“彼女感”あふれる猫耳姿「デート気分」公開された写真には、ソウルの人気テーマパーク「ロッテワールド」を訪れたウンチェの姿が収められている。園内のショップで猫耳のカチューシャを身につけた彼女のキュートな表情にファ