【モデルプレス＝2026/06/09】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の藤澤涼架が、6月8日放送のラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」の番組内コーナー・Mrs. GREEN APPLEの「ミセスLOCKS！」（TOKYO FM／毎週月曜よる11時8分〜）に出演。「クスシキ」のミュージックビデオの裏設定について語った。【写真】陰陽師・将軍…“裏設定”話題のミセス人気楽曲MV◆藤澤涼架「クスシキ」MVの“裏設定”告白2025年4月5日に