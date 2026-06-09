BOYNEXTDOORのカムバックを、世界中のファンが見守った。ショーケースの生配信には、なんと160の国と地域から視聴が集まった。【写真】ジェヒョン、深夜の東京お散歩SHOT BOYNEXTDOORは6月8日、1stフルアルバム『HOME』の発売を記念したショーケース「BOYNEXTDOOR 1st Studio Album ‘HOME’ COMEBACK SHOWCASE」を開催した。イベントはHYBE LABELSのYouTubeチャンネルと、グローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse