【1/72 中国人民解放軍空軍 J-36】 9月発売予定 価格：14,080円 トランペッターモデルはプラモデル「1/72 中国人民解放軍空軍 J-36」を9月に発売する。価格は14,080円。あみあみなどで受注している。 J-36は中国人民解放軍空軍が開発しているといわれる開発中の戦闘機。試験飛行を行っているといわれる詳細不明の機体だ。デルタ翼で、垂直尾翼を持たない非常にユニӦ