◆サッカーＷ杯北中米大会国際親善試合オランダ２―１ウズベキスタン（８日、米・ニューヨーク）北中米Ｗ杯の１次リーグＦ組初戦で日本と対戦するオランダ（ＦＩＦＡランク７位）は８日、ウズベキスタン（同５０位）とＷ杯前最後の実戦となる国際親善試合を行い、２―１で勝利した。終始ボールを支配して相手守備ラインの背後を突き、前半３２分にハクポ（リバプール）のＰＫで先制。その後は決定機をものにできず、後半