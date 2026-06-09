沖縄・奄美地方では、梅雨前線や低気圧の影響を受けて大雨になっています。13時現在、鹿児島県十島村には『レベル4土砂災害危険警報』が発表されていて、予断を許さない状況が続いています。これまでの大雨によって土砂災害の危険度が高まっているため、引き続き危険な場所からは避難してください。また、沖縄・奄美地方のそのほかの地域においても、大雨災害に注意・警戒が必要です。沖縄・奄美地方を発達な雨雲がかかり続ける沖