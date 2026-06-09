◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦周南公立大１１―１奈良学園大＝５回コールド＝（９日・神宮）大舞台で輝いた。前身の徳山大時代を含めて８年ぶりの出場となった周南公立大が、２年連続２３度目の出場の奈良学園大（近畿学生）を圧倒し、２回戦進出を決めた。打線が１２安打１１得点と爆発。投げては先発の主将、早川彰太郎（４年＝西日本短大付）が５回１失点、３奪三振の好投で相手打線を抑