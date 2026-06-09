サッカーゲーム『eFootball』のアンバサダーを務める久保建英選手とリオネル・メッシ選手が出演する『eFootball』の新CM「JUST WATCHING？」の久保建英篇とリオネル・メッシ篇の放送がスタートする。あわせて久保選手、メッシ選手、本田圭佑選手らのインタビューが公開された。【写真】日本を警戒するメッシ！『eFootball』新CMカット今回放映する新CMは、サッカーの熱気が最高潮を迎える今夏に合わせて制作。CMのコンセプトで