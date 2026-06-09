タレントの大沢あかね（40）がInstagramに投稿した最新ショットに、多くの反響が寄せられている。【映像】“別人”大沢あかねの変貌した姿や色っぽい最新ショットこれまでもさまざまな衣装でポーズを決める撮影現場の写真や、「これマジであかねさん？ 何か別人みたい」「お人形みたいに綺麗なあかねさん」といったコメントが寄せられた台湾での変身ショットなどをInstagramで公開し、話題になってきた大沢。最新ショットに反