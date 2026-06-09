SixTONES田中樹が、膝上15cmのミニスカート姿を披露。くりぃむしちゅー有田哲平から「もうこういうのやらなくても…」とツッコまれるシーンがあった。【映像】田中樹、膝上15cmのミニスカートで美脚露わ6月8日、テレビ朝日系バラエティー番組『くりぃむナンタラ』が放送された。この日はMCを務めるくりぃむしちゅー・有田哲平、上田晋也のほか、ゲストとして田中樹（SixTONES）、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、関口メンディー、中谷