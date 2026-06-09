◇プロ野球ファームリーグ巨人ー西武（6月9日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の先発は又木鉄平投手。2軍では5試合に投げ、4勝0敗、防御率は1.20という数字を残しています。4番にはリチャード選手、浅野翔吾選手は6番に入っています。西武は3番に外崎修汰選手が入り、4番に中村剛也選手。投げるはアンダースローの與座海人投手となっています。▽巨人のスタメン1 (遊) 小濱佑斗2 (右) 皆川岳飛3 (二) 増田陸4 (指) リチャー