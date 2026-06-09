価格差28万円！ 最上級グレードは何が違う？スズキは2026年6月1日、3列シートミニバン「ランディ」の一部仕様変更モデルを発売しました。今回の改良では、パワートレインをハイブリッドに統一したほか、全車にエアロ仕様のデザインを採用。よりスタイリッシュな外観と環境性能を両立しています。【画像ギャラリー】超いいじゃん！ これがスズキ新型「4WDミニバン」の姿です！ 画像を見る（30枚以上）そんな進化を遂げたラン