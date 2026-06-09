Ms.OOJAが、8月にビルボードライブ3都市をまわるツアーを開催する。 （関連：Ms.OOJA、美しい日本語を際立たせる歌い手としての技量『Ms.ENKA』のボーカル表現を徹底解説） Ms.OOJAは2026年にメジャーデビュー15周年を迎え、15周年記念作品として自身初となる演歌カバーアルバム『Ms.ENKA ～OOJAの演歌～』をリリース。さらに、10月にはキャリア最大規模となる大阪