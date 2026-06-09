私はシズカ（50代）。夫のタカヒロと、ひとり娘のマユ（26歳）と暮らしています。マユは大手企業に勤める社会人で、近頃ようやく責任ある仕事を任されるようになったところです。そんななか彼氏のヨウタくんからプロポーズされたマユ。タカヒロは話を聞き、「今すぐ断れ！」と激怒しました。結婚はキャリアの邪魔にしかならないと言うのです。私はタカヒロのいない落ち着いた環境で、じっくり気持ちを聞くため、翌日マユを誘ってレ