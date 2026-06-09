新潟県妙高市内で、クマの目撃情報が相次いでいます。 妙高警察署によりますと、6月8日(月)午後6時20分頃、妙高市姫川原地内の住宅街で、体長約1メートルのクマ1頭が目撃されました。 翌9日(火)午前6時55分頃には、同市大貝地内の民家が点在する地域でも、体長約50センチのクマ1頭が付近住民によって目撃されています。 いずれの事案についても、妙高警察署は妙高市役所と連携し、付近住民への広報および警戒活動を実施し