6月9日午前7時15分ごろ、新潟県上越市名立区丸田地内で、体長約1.2メートルのクマ1頭が目撃されました。 クマが目撃された場所は民家の直近であることから、上越署と上越市は、注意を呼びかける広報活動および警戒活動を実施しています。