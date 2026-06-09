6月8日午後5時55分頃、新潟県長岡市川口牛ヶ島地内の市道脇において、体長約1メートルのクマ1頭が目撃されました。 クマが目撃された場所の周辺には交通量の多い道路があることから、小千谷署は長岡市役所川口支所とともに注意を呼びかける広報活動および警戒活動を実施しています。