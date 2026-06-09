会場一帯が大きなジャズクラブと化したような幻想を覚え、ロックスターとしての椎名林檎だけではない、様々な一面が見えた。「党大会令和八年列島巡回」と銘打たれた全国ホールツアー。東京の会場は主にクラシックが演奏されるホールで、彼女にしては小規模の舞台と言えるが、音響に定評のある会場だからこその、上質な音楽が堪能できた。（宍戸将樹）「ポルターガイスト」のイントロとともに、黒い衣装で舞台袖からステージ