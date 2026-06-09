「カーリング・日本選手権、ロコ・ソラーレ５−１０フィロシーク青森」（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）１次リーグが行われ、ロコ・ソラーレは痛恨の２連敗を喫した。取っては取られのせめぎ合いの中、５−６の第９エンドに４失点しコンシード。スキップの藤沢五月は「全体的に私のショット率が良くない。私がもう少し改善しないといけない」と語った。０−１の第２エンドで２点を奪い逆転したが、第３エンドで同点とされる。有利