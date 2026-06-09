歌手の岩崎宏美（67）が、自宅のリビングでくつろぐ愛犬の様子を公開し、反響が寄せられている。【映像】岩崎宏美の自宅や孫の顔出しショットミニチュアダックスフントのシンバ、トイプードルのモカと暮らしている岩崎は、リビングのソファやベッドでくつろぐ2匹との自宅での様子をInstagramでたびたび紹介。2024年に誕生した初孫の顔出しショットも公開し、「お孫さんカッコいい」「本当にイケメン君！」などの声も寄せられ、