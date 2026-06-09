「最後に『馬鹿野郎!』と叫ぶ。それがすごくかわいくて」――。舘ひろしが、西野七瀬との印象的な共演シーンを振り返った。真っ赤なフェラーリで舘演じる主人公を追いかける場面は、「いいシーンになったと思います」と笑顔で語った。舘ひろし○映画『免許返納!?』作中で印象に残っている赤いフェラーリ登場シーンは?映画『免許返納!?』(6月19日全国公開)の大ヒット祈願イベントが8日、東京・神田明神で開催され、舘ひろしと西野七