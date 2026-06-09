この記事の内容：「飛鳥・藤原の宮都」に世界遺産への「登録」勧告がされたことの意味と今後のステップ記事の重要ポイント：7〜8世紀の飛鳥時代に、日本で初めて誕生した宮都の遺跡世界遺産としての価値が認められ、登録が推奨されるという判断が「登録」勧告7月19日から韓国・釜山で開催される世界遺産委員会で最終決定が下される日本から世界遺産に推薦されている、奈良県橿原市・桜井市・明日香村の「飛鳥・藤原の宮都」に、ユ