【その他の画像・動画等を元記事で観る】やさしいロックバンド・インナージャーニーが、メジャー2ndシングル「終わらない夜の守り方」を7月3日（金）にデジタルリリースすることが決定した。インナージャーニーは、作詞作曲を手がけるカモシタサラ（Vo/Gt）と、アレンジを担当する本多 秀（Gt）によるロックバンド。聴く人に安心感を与える“お守り”のような存在として、心地よいサウンドでリスナーの心を優しく包み込んできた。