鹿児島県出水市の国道328号は、影響で、午前10時から全面で通行止めになっています。 県などによりますと、きょう9日午前10時ごろ、出水市とさつま町を結ぶ国道328号で、道路ののり面が高さおよそ20メートル、幅およそ15メートルにわたって崩れました。 この影響で、電柱や倒木が道をふさいでいるということです。けが人の情報は入っていません。 現時点で復旧の見通しは立たず 撤去作業のため、国道328号と北薩