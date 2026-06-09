【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生へ 気象庁予想天気図 ９日（火）夜の予想天気図に「熱帯低気圧」の予想が出てきました。この「熱帯低気圧」は「梅雨前線」に取り込まれ、沖縄県や鹿児島県の奄美地方では大雨のおそれがあります。 【▶画像で掲載】雨風シミュレーション（６月１４日（日）まで） 【▶画像で掲載】全国各都市の週間予報（６月１６日（火）まで）を画像で掲載しています。 【予想天気図】熱