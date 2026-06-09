米株価指数先物時間外取引 東京時間11:51現在 ダウ平均先物JUN 26月限50849.00（-7.00-0.01%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7420.00（+4.00+0.05%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限29488.50（+33.75+0.11%）