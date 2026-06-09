【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：186円大台突入も米雇用統計後に急反落、184円岩盤サポートからの再起をかけた神経質な足固めへ 先週から今週前半（6月1日～6月8日）のまとめ 先週から今週初めにかけてのユーロ円は、前回レポートで指摘した「186.00円の大台突破」を一時的に達成し、一時186.21円まで上値を伸ばすなど強気ステージへの移行を試みたものの、週末5日の米雇用統計を境に