テクニカルポイントドル円１０日線サポート 161.43エンベロープ1%上限（10日間） 160.69ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 160.22現値 159.8410日移動平均 159.75一目均衡表・転換線 159.2421日移動平均 158.24エンベロープ1%下限（10日間） 158.11一目均衡表・雲（上限） 157.80ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 157.79100日移動平均