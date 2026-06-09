【通貨別まとめと見通し】ポンド円：215円大台突入のステージ移行から米雇用統計を機に急落、213円割れの岩盤テストを経て反転の足固めへ 先週から今週前半（6月1日～6月8日）のまとめ 先週から今週初めにかけてのポンド円は、それまでの堅調な地合いを引き継ぎ、215円の大台を明確に上抜けて一時215.608円まで上値を伸ばすなど、長期的な上昇トレンドのステージを一段引き上げる展開となった。しかし、週末