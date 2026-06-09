【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.20円の壁を突破し高値圏へ一時浮上も米雇用統計後に急反落、9.14円台岩盤支持帯での足固めが続く 先週から今週前半（6月1日～6月8日）のまとめ 先週から今週初めにかけてのメキシコペソ円は、前回レポートまでの堅調な流れを引き継ぎ、強力な抵抗帯であった「9.20円の壁」を明確に上抜け、一時9.2711円まで上値を伸ばすなど、長期的な上昇トレンドのステージを一