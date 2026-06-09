【通貨別まとめと見通し】南アランド円：9.80円台後半の強気ステージから米雇用統計後に急反落、9.61円台の岩盤支持線で下値を確認し反転へエネルギー蓄積 先週から今週前半（6月1日～6月8日）のまとめ 先週から今週初めにかけての南アランド円は、重要節目であった「9.80円」を明確に突破し、一時9.8652円まで上値を伸ばすなど、一段高い強気ステージへの移行を試みる動きを見せた。しかし、週末5日