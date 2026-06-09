大相撲の7月場所が愛知県名古屋市で開かれるのを前に、諏訪郡下諏訪町では、荒汐部屋の力士たちが合宿を行っています。厳粛な雰囲気の中、下諏訪町の公園で始まったのは、先場所で幕内優勝した小結・若隆景が所属する荒汐部屋の夏合宿。9日朝、12人の力士が朝稽古に挑む姿が公開されました。海外公演への参加のため、若隆景の姿はありませんでしたが、集まったファンたちが真剣な表情で稽古を見守りました。佐久市から「もう感激で