【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：204円台乗せの強気ステージから米雇用統計後に急反落、200円大台死守に向けた岩盤サポートテストが続く 先週から今週前半（6月1日～6月8日）のまとめ 先週から今週初めにかけてのスイスフラン円は、それまでの堅調な地合いを背景に週初一時204.115円まで上値を伸ばし強気ステージへの移行を試みたものの、週末5日の米雇用統計を境に流れが急変。急激なポジシ