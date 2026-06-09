4月下旬ごろから県内各地で発生していた赤潮について調査した結果県は、今回の赤潮は魚介類に対して無害であると発表しました。4月下旬から駿河湾など県内の沿岸で植物プランクトンによる赤潮が確認されていました。県が調査を行ったところ今回の赤潮を発生させたのは夜光虫・ノクチルカというプランクトンで大量発生すると青白く光り輝くのが特徴で、魚介類や人に対して無害で被害も発生しなかったということです。人や魚介類に有