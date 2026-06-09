秋田朝日放送 鳥海山で遭難したとみられる７９歳の男性を捜索していた隊員が、身元不明の遺体を発見しました。 警察によりますと、8日に登山のため鳥海山に入った滋賀県の高雄潔さん（７９）の行方がわからなくなっています。9日午前９時ごろから捜索隊が山に入り、高雄さんが遭難したと思われる経路を捜索していたところ、身元不明の男性の遺体を発見したということです。 警察が遺体の状況や身元などを調べています。