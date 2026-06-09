松本市の松本インターの南西部で クマの目撃が相次ぎ、周辺では警戒が続いています。8日に臨時休校となっていた松本市の島立小学校では9日朝、登校は保護者が付き添うよう呼び掛けられました。警察や市によりますと、8日、松本市和田の小学校近くや、松本市新村の松本大学付近などでクマの目撃が相次ぎました。このうち、松本市新村の松本大学の北では、8日午後6時ごろ、住宅の玄関先でクマが目撃されました。近所の人は「こ