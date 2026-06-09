湖西市特産の「姫まくらスイカ」が出荷を迎え集荷場では品質維持の為の目ぞろい会が行われました。この「姫まくらスイカ」は、小玉種のスイカで、糖度が高く、皮の際まで甘くシャリっとした食感が特徴です。目ぞろい会には、生産者やJA職員など10人が参加し、持ち寄ったスイカの大きさや形、キズの有無などを見て出荷における規格についての確認をしました今年のスイカは例年よりも少し成育が早く、甘味ものっていると云う事ですこ