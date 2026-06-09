◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦東海大九州３―２中京大（９日・東京ドーム）３大会連続２２度目の出場の中京大（愛知大学）が東海大九州（南九州大学）に接戦の末敗れた。初回、１番・鈴木湧陽内野手（３年＝松商学園）が左越えの二塁打を放ちいきなりチャンスを演出すると、続く２番・金沢玲哉内野手（３年＝京都国際）が左前適時打を放ち、先取点を奪った。３回にも１点を追加したが、